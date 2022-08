L’incredibile errore giudiziario che ha portato alla scarcerazione del giovane che accoltellò Marta Novello (Di venerdì 5 agosto 2022) Una storia incredibile, con un “9” al posto del “7” che ha cambiato le carte in tavola e ha consentito all’aggressore di Marta Novello di tornare in libertà e di lasciare l’Italia. Il tutto è avvenuto per via di un errore nella compilazione del modulo di notifica del trasferimento del giovane (già condannato in primo grado e in appello a 5 anni di detenzione) da un istituto penitenziario a una comunità in attesa del processo in Cassazione. Marta Novello, il giovane che l’ha accoltellata libero per un errore di notifica L’aggressione avvenne il 22 marzo del 2021. Marta Novello, 26 anni all’epoca dei fatti, venne colpita da diversi fendenti mentre stava facendo jogging lungo le strade di Mogliano Veneto. Ad accoltellarla ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Una storia incredibile, con un “9” al posto del “7” che ha cambiato le carte in tavola e ha consentito all’aggressore didi tornare in libertà e di lasciare l’Italia. Il tutto è avvenuto per via di unnella compilazione del modulo di notifica del trasferimento del(già condannato in primo grado e in appello a 5 anni di detenzione) da un istituto penitenziario a una comunità in attesa del processo in Cassazione., ilche l’ha accoltellata libero per undi notifica L’aggressione avvenne il 22 marzo del 2021., 26 anni all’epoca dei fatti, venne colpita da diversi fendenti mentre stava facendo jogging lungo le strade di Mogliano Veneto. Ad accoltellarla ...

