“Li ha uccisi nella tenda”. Strage in campeggio: padre, madre e figlia di 6 anni ammazzati a sangue freddo (Di venerdì 5 agosto 2022) Una vicenda atroce quella che ci arriva da oltreoceano. In Iowa, negli Usa, una famiglia è stata sterminata in campeggio. Dalla furia omicida di un uomo, si è salvato soltanto un ragazzino di 9 anni, vivo per miracolo. Il killer è un giovane di 23 anni che ha deciso, intenzionalmente, di uccidere, padre, madre e figlia di 6 anni all’interno di una tenda mentre la famiglia era in campeggio. Questa terribile tragedia si è consumata il mese scorso in un parco nello Iowa, ma solo ora sono stati resi noti i risultati delle autopsie sui corpi degli Schmidt e quindi solo ora possiamo parlare di omicidio plurimo. Tyler Schmidt, 42 anni, il padre di famiglia, è morto per una ferita da arma da fuoco e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 agosto 2022) Una vicenda atroce quella che ci arriva da oltreoceano. In Iowa, negli Usa, una famiglia è stata sterminata in. Dalla furia omicida di un uomo, si è salvato soltanto un ragazzino di 9, vivo per miracolo. Il killer è un giovane di 23che ha deciso, intenzionalmente, di uccidere,di 6all’interno di unamentre la famiglia era in. Questa terribile tragedia si è consumata il mese scorso in un parco nello Iowa, ma solo ora sono stati resi noti i risultati delle autopsie sui corpi degli Schmidt e quindi solo ora possiamo parlare di omicidio plurimo. Tyler Schmidt, 42, ildi famiglia, è morto per una ferita da arma da fuoco e ...

kalat75 : RT @Asiablog_it: Decine di migliaia di polacchi si sono riuniti ieri nel centro di Varsavia per commemorare l''Ora W', ovvero per onorare i… - NewsBattaglie : In pochi parlano di questi strike che, nella realtà, sono una spina nel fianco per gli ucraini. A causa dei missili… - elios_skia : RT @Asiablog_it: Decine di migliaia di polacchi si sono riuniti ieri nel centro di Varsavia per commemorare l''Ora W', ovvero per onorare i… - Angi34520970 : @VivoLibera Nella guerra partigiana in Italia ci furono parecchi 'effetti collaterali': ci furono azioni partigian… - Filippo__Rossi : RT @Gianl1974: L'ONU prevede di indagare sull'esplosione nella colonia di Yelenovka - Guterres Il segretario generale ha dichiarato che av… -