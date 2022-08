Letta nel pantano del campo largo: Di Maio si lamenta, Calenda medita lo strappo (Di venerdì 5 agosto 2022) Enrico Letta vuole tenere la coalizione più litigiosa del mondo unita. E senza dare alibi, dice, a Carlo Calenda: “Se rompe se ne assume la responsabilità. Nel nostro patto c’è la possibilità di siglare accordi con altre forze”. Allo stesso tempo il leader di Azione è convinto che un cartello elettorale con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni non sia sostenibile. La Nato, il rigassificatore, l’Agenda Draghi: “Non c’è spazio per voi”, twitta Calenda. I Verdi e Sinistra italiana, intanto, rispondono al capo di Azione: “Non va trattato come un bambino capriccioso, va educato”, lo spiega Bonelli a La7, mentre al suo fianco Fratoianni ride e annuisce. I Verdi sono per il sì all’alleanza con il Pd. Sinistra italiana deciderà oggi – parola ai 3 mila iscritti – durante l’assemblea nazionale. Ci sarà un voto virtuale. Finora la direzione del ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 5 agosto 2022) Enricovuole tenere la coalizione più litigiosa del mondo unita. E senza dare alibi, dice, a Carlo: “Se rompe se ne assume la responsabilità. Nel nostro patto c’è la possibilità di siglare accordi con altre forze”. Allo stesso tempo il leader di Azione è convinto che un cartello elettorale con Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni non sia sostenibile. La Nato, il rigassificatore, l’Agenda Draghi: “Non c’è spazio per voi”, twitta. I Verdi e Sinistra italiana, intanto, rispondono al capo di Azione: “Non va trattato come un bambino capriccioso, va educato”, lo spiega Bonelli a La7, mentre al suo fianco Fratoianni ride e annuisce. I Verdi sono per il sì all’alleanza con il Pd. Sinistra italiana deciderà oggi – parola ai 3 mila iscritti – durante l’assemblea nazionale. Ci sarà un voto virtuale. Finora la direzione del ...

