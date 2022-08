Letta incontra Azione e +Europa. Il Pd punta a blindare la coalizione: «Vogliamo chiudere tutto entro domani» (Di venerdì 5 agosto 2022) È corsa contro il tempo per completare il puzzle dell’alleanza di centrosinistra in vista delle elezioni del 25 settembre. E il segretario del Pd, Enrico Letta, spera di delineare i margini dell’alleanza entro domani. Intanto, nel pomeriggio di oggi, 5 agosto, ha incontrato il leader di Azione, Carlo Calenda, e il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova. Al termine dell’incontro, fonti del Nazareno hanno fatto sapere che i dem continuano «a lavorare per una coalizione più larga e plurale: Vogliamo confermare l’accordo con Azione e +Europa». Dopo l’incontro con Calenda e Della Vedova, Letta ha incontrato Luigi Di Maio. Slitta a domani invece ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 agosto 2022) È corsa contro il tempo per completare il puzzle dell’alleanza di csinistra in vista delle elezioni del 25 settembre. E il segretario del Pd, Enrico, spera di delineare i margini dell’alleanza. Intanto, nel pomeriggio di oggi, 5 agosto, hato il leader di, Carlo Calenda, e il segretario di, Benedetto Della Vedova. Al termine dell’incontro, fonti del Nazareno hanno fatto sapere che i dem continuano «a lavorare per unapiù larga e plurale:confermare l’accordo con». Dopo l’incontro con Calenda e Della Vedova,hato Luigi Di Maio. Slitta ainvece ...

