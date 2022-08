Le sorelle morte sotto il treno. Oggi a Castenaso i funerali di Giulia e Alessia

(Di venerdì 5 agosto 2022) A(Bologna è stato proclamato il lutto cittadino per il funerale delle duePisanu,investite da un Frecciarossa, all'alba di domenica, alla stazione di ...

... sorridenti vicine alle bare bianche che interrogano tutti sul perché della loro assurda... sarà una cerimonia pubblica aperta a tutti, perché le dueerano molto amate in paese, ma anche ...A Castenaso (Bologna è stato proclamato il lutto cittadino per il funerale delle duePisanu, Alessia e Giulia,investite da un Frecciarossa, all'alba di domenica, alla stazione di Riccione. Alle 8:00 è stata aperta la camera ardente. Dentro la chiesa del Buon Consiglio ...A Castenaso (Bologna è stato proclamato il lutto cittadino per il funerale delle due sorelle Pisanu, Alessia e Giulia, morte investite da ...Una processione composta e silenziosa, raccolta nel dolore. Sulle bare bianche di Alessia e Giulia Pisanu, le sorelle di 15 e 17 anni travolte da un Frecciarossa domenica mattina a Riccione, accanto..