Laura Lieto nuovo vicesindaco di Napoli

(Di venerdì 5 agosto 2022) “Il sindaco diGaetano Manfredi, con apposito decreto, ha nominato tra i componenti della giunta qualel’assessore all’Urbanistica“. È quanto si legge in una nota di Palazzo San Giacomo dove si annunciano anche nuove deleghe. All’assessore al Turismo e Attività produttive Teresa Armato, il primo cittadino ha conferito le deleghe a Decentramento, rapporti con le Municipalità e Consiglio comunale mentre all’assessore alla Salute Vincenzo Santagada la delega delle funzioni in materia di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... ho semplicemente sostituito il vicesindaco Filippone che purtroppo abbiamo perso" rispetto alla nomina del nuovo vicesindaco,, e alla distribuzione di alcune deleghe agli assessori ...è il nuovo vicesindaco del Comune di Napoli , nominata, con apposito decreto dal sindaco Gaetano Manfredi.è il nuovo vicensindaco di Napoli Classe 1966,è già ...“Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, con apposito decreto, ha nominato tra i componenti della giunta quale vicesindaco l’assessore all’Urbanistica Laura Lieto“. È quanto si legge in una nota di Pal ..."Dopo le politiche non sappiamo che cosa succederà in Italia, sono questioni che affronteremo dopo le elezioni'' ...