Lashana Lynch interpreterà la moglie di Bob Marley | Rita | nel film biografico sull' icona del reggae

(Di venerdì 5 agosto 2022) L'attricefarà parte del cast delsu Bobcon il ruolo di, ladell'artista.ladi Bob, nel nuovoin fase di sviluppo per Paramount. I produttori hanno rivelato di aver cercato in modo attento e a lungo prima di individuare l'attrice giusta a cui affidare la parte. Sul grande schermo sarà Kingsley Ben-Adir a interpretare il leggendario cantanteBob. Alla regia del biopic sarà invece impegnato il regista Reinaldo Marcus Green. Come accaduto per il casting del protagonista, la ...

