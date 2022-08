L' appello della Griner | ' ' Non era mia intenzione violare la legge' '

SimonaMalpezzi : Ho firmato con convinzione l’appello della comunità scientifica sul clima. Le elezioni saranno uno spartiacque tra… - enpaonlus : L’appello della sezione ENPA di Verona “al rifugio servono volontari e visitatori soprattutto d’estate! Non lascia… - CottarelliCPI : Un appello ai media 'mainstream' italiani: basta parlare della pizza di Briatore. Non se ne può più (idem per le vicende familiari di Totti) - CurottoMauro : RT @beabri: Appello ai #tuttimaschi del centro e della sinistra. È in gioco il futuro del paese, delle nostre comunità, dei nostri figli.… - GiuNotar : RT @BenecomuneNet: Vi proponiamo il testo dell'Appello al voto delle #Acli in vista delle #ElezioniPolitiche2022: 'Il Paese della #Dignità.… -

La Prealpina

Per quanto riguarda le impugnazioni, tema caro all'Unione delle Camere Penali, l'sarà ... con riferimento ai capi e puntidecisione ai quali si riferisce l'impugnazione. Sul piano dei ...Griner, due volte medaglia d'oro olimpica e starWNBA, è stata arrestata in Russia a metà febbraio e condannata a 9 anni di carcere per possesso ... Animali orfani: appello della Lav Roma, 5 ago. (askanews) - Referendum e Democrazia presenterà una propria lista alle prossime elezioni, raccogliendo le firme per la ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...