L'anno più bollente di sempre mette a rischio la produzione agricola (Di venerdì 5 agosto 2022) AGI - Il 2022 si classifica fino ad ora in Italia come l'anno più caldo di sempre con una temperatura addirittura superiore di +0,98 gradi rispetto alla media storica ma si registrano anche precipitazioni praticamente dimezzate lungo la Penisola con un calo del 45%. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti relativa ai primi sette mesi dell'anno su dati Isac Cnr, che effettua rilevazioni in Italia dal 1800. L'anomalia climatica più evidente quest'anno si è avuta in estate con il mese di giugno che ha fatto registrare una temperatura media superiore di ben +2,88 gradi rispetto alla media su valori vicini al massimo registrato nel 2003 mentre nel mese di luglio la colonnina è stata più alta di +2,26 gradi la media, inferiore solo al 2005. I danni all'agricoltura Siamo di fronte - spiega Coldiretti - a un impatto ... Leggi su agi (Di venerdì 5 agosto 2022) AGI - Il 2022 si classifica fino ad ora in Italia come l'più caldo dicon una temperatura addirittura superiore di +0,98 gradi rispetto alla media storica ma si registrano anche precipitazioni praticamente dimezzate lungo la Penisola con un calo del 45%. È quanto emerge dall'analisi della Coldiretti relativa ai primi sette mesi dell'su dati Isac Cnr, che effettua rilevazioni in Italia dal 1800. L'anomalia climatica più evidente quest'si è avuta in estate con il mese di giugno che ha fatto registrare una temperatura media superiore di ben +2,88 gradi rispetto alla media su valori vicini al massimo registrato nel 2003 mentre nel mese di luglio la colonnina è stata più alta di +2,26 gradi la media, inferiore solo al 2005. I danni all'agricoltura Siamo di fronte - spiega Coldiretti - a un impatto ...

matteosalvinimi : #Salvini: Nel solo mese di luglio di quest'anno sono sbarcati più clandestini che in tutto il 2019, quando c'era Le… - Antonio_Tajani : Grazie a tutti per i tanti messaggi di auguri per il mio compleanno. Quest’anno ancora più speciale perché è il pri… - LaVeritaWeb : Il chirurgo vascolare: «Dottori di base sempre riluttanti a segnalare gli effetti avversi, i casi sono sottostimati… - mik__ka : @PC72JJ @FBiasin Sicuramente Zaniolo cosa? Veretout non era più titolare dall’anno scorso. Per Miky ringraziamo l’I… - and_mic : @LucaBizzarri La DAD non c’è più da un anno, comunque. -

Europa prudente in attesa del lavoro Usa, a Milano strappa Bper dopo i conti La società, che conferma "un andamento reddituale della gestione consolidata per l'anno in corso in ... moto e motociclo Scopri di più Per Mps 18 milioni di utile, cede 900 milioni di deteriorati La ... Xbox Game Pass, al via la condivisione dell'abbonamento ... questa speciale tariffa d'abbonamento costa leggermente di più (anche se non è stato svelato il ... ma non è escluso che già quest'anno il nuovo piano di abbonamento non si estenda a ulteriori paesi . Milano Finanza La società, che conferma "un andamento reddituale della gestione consolidata per l'in corso in ... moto e motociclo Scopri diPer Mps 18 milioni di utile, cede 900 milioni di deteriorati La ...... questa speciale tariffa d'abbonamento costa leggermente di(anche se non è stato svelato il ... ma non è escluso che già quest'il nuovo piano di abbonamento non si estenda a ulteriori paesi . Draghi: quest'anno cresceremo più di Usa e Ue, ma ora viene il difficile