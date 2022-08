Lance Armstrong: "Pantani? Gli italiani lo hanno abbandonato e gettato via" (Di venerdì 5 agosto 2022) Nel documentario Lance Armstrong in onda su Sky Documentaries, l'ex ciclista texano ha ricordato alcuni momenti degli anni della più grande truffa del mondo ciclismo che lo ha visto protagonista:... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 5 agosto 2022) Nel documentarioin onda su Sky Documentaries, l'ex ciclista texano ha ricordato alcuni momenti degli anni della più grande truffa del mondo ciclismo che lo ha visto protagonista:...

JumpedGoldoni : @RobertoMaritan7 @ilciccio67 Quindi confermi che Lance Armstrong ha vinto 7 tour de France e tutti i garbugli successivi non ci interessano? - DiegoSgamma : @pisto_gol @Interismo19 Lance Armstrong lo fece pubblicamente tra le lacrime… non è mai troppo tardi! - Ultimo_Samurai_ : Al Tour de France, #Calanda ha battuto Lance Armstrong, Neil Armstrong e Louis Armstrong, arrivando sulla Luna in b… - MacoursD : Lance Armstrong-Documentario-La mia verità sulla morte di Marco Pantani ... - eImudo : Il sostituto di Palomino chi è? Lance Armstrong? Schifosi @Atalanta_BC -