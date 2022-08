Lampedusa, Borghi (Pd) a iNews24: “Salvini è patetico. Ha fatto uno show alla ricerca di un’emergenza che non c’è” (Di venerdì 5 agosto 2022) “patetico. Salvini sta provando a rimettere un disco vecchio di cinque anni fa e lo fa esclusivamente per finalità di potere interno alla coalizione di centrodestra. È andato a fare uno show a Lampedusa alla ricerca di un’emergenza che, come si è visto, non c’è”. È duro Enrico Borghi (Pd) nei confronti del leader della L'articolo proviene da iNews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) “sta provando a rimettere un disco vecchio di cinque anni fa e lo fa esclusivamente per finalità di potere internocoalizione di centrodestra. È andato a fare unodiche, come si è visto, non c’è”. È duro Enrico(Pd) nei confronti del leader della L'articolo proviene da.it.

