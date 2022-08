"La sua famiglia...": cosa sa Spalletti sulla rottura tra Totti e Ilary Blasi (Di venerdì 5 agosto 2022) Una lunga intervista al Corriere della Sera in cui Luciano Spalletti parla anche della vicenda Totti - Blasi, che è finita su tutti i giornali. "Mi dispiace molto per la separazione da Ilary, erano molto uniti. La famiglia è importante", racconta al Corriere. Gli chiedono: "Se l'aspettava che divorziasse da Ilary Blasi?". Lui risponde così: "Sinceramente no, e mi dispiace veramente. La famiglia è importante nella vita di ogni uomo, la sua mi è sempre apparsa solida. Una base importante per Francesco e Ilary. Ma la vita riserva anche questo, è un peccato". La storia d'amore tra Totti e Ilary è finita improvvisamente. Un vero fulmine a ciel sereno. I Totti erano la vera coppia ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Una lunga intervista al Corriere della Sera in cui Lucianoparla anche della vicenda, che è finita su tutti i giornali. "Mi dispiace molto per la separazione da, erano molto uniti. Laè importante", racconta al Corriere. Gli chiedono: "Se l'aspettava che divorziasse da?". Lui risponde così: "Sinceramente no, e mi dispiace veramente. Laè importante nella vita di ogni uomo, la sua mi è sempre apparsa solida. Una base importante per Francesco e. Ma la vita riserva anche questo, è un peccato". La storia d'amore traè finita improvvisamente. Un vero fulmine a ciel sereno. Ierano la vera coppia ...

matteorenzi : Un padre di famiglia è stato ucciso in modo atroce e razzista mentre i passanti facevano video senza fermare l’aggr… - matteosalvinimi : Non si può morire così. Una preghiera per Alika e un abbraccio alla sua famiglia, per l’assassino pena certa fino… - AlexBazzaro : Muore un essere umano e ancora prima di dedicare a lui e alla sua famiglia una preghiera chiedono ai leader politic… - chaoticgeminiyo : RT @87miste: «Il giovane non potrà più scegliere se lavorare o meno, ma è vincolato ad accettare l’offerta di lavoro per sé, per la sua fam… - pama_dei : RT @87miste: «Il giovane non potrà più scegliere se lavorare o meno, ma è vincolato ad accettare l’offerta di lavoro per sé, per la sua fam… -