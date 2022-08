La storia del 15 enne che ha accoltellato Marta Novello scarcerato per un errore giudiziario e finito a Londra (Di venerdì 5 agosto 2022) Il 22 marzo 2021 Marta Novello, 26 anni, viene aggredita per le strade di Mogliano Veneto. Riceve 23 coltellate. Per l’aggressione viene condannato (sia in primo grado che in appello) un ragazzo di 15 anni. Deve scontare una pena di 5 anni. In attesa della Cassazione, il 21 luglio scadono i termini di custodia cautelare nell’istituto penitenziario napoletano di Nisida. Il pubblico ministero della procura dei minori di Venezia chiede e ottiene dal tribunale il suo trasferimento in comunità. Ma chi prepara la notifica del provvedimento al 15 enne sbaglia data e scrive 21/9 invece di 21/7 come termine. E così al ragazzo e al suo avvocato Marco Scussat viene notificata solo la scarcerazione. A quel punto il ragazzo è tecnicamente libero. E a quanto pare parte per Londra con la madre che lavora come cuoca in Gran ... Leggi su open.online (Di venerdì 5 agosto 2022) Il 22 marzo 2021, 26 anni, viene aggredita per le strade di Mogliano Veneto. Riceve 23 coltellate. Per l’aggressione viene condannato (sia in primo grado che in appello) un ragazzo di 15 anni. Deve scontare una pena di 5 anni. In attesa della Cassazione, il 21 luglio scadono i termini di custodia cautelare nell’istituto penitenziario napoletano di Nisida. Il pubblico ministero della procura dei minori di Venezia chiede e ottiene dal tribunale il suo trasferimento in comunità. Ma chi prepara la notifica del provvedimento al 15sbaglia data e scrive 21/9 invece di 21/7 come termine. E così al ragazzo e al suo avvocato Marco Scussat viene notificata solo la scarcerazione. A quel punto il ragazzo è tecnicamente libero. E a quanto pare parte percon la madre che lavora come cuoca in Gran ...

