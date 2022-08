La senatrice Pd Cirinnà contro i giudici: “I 24mila euro ritrovati nella cuccia del mio cane spettano a me” (Di venerdì 5 agosto 2022) La senatrice Pd Monica Crinnà non ci sta. I 24mila euro trovati un anno fa nella cuccia del cane nel giardino della sua villa di Capalbio li vuole lei. Non va bene la confisca decisa dai giudici che hanno comunque escluso reati nella vicenda. Un passo indietro. Un anno fa il malloppo viene scoperto nella cuccia del cane da alcuni operai che stavano facendo lavori di ristrutturazione nella villa di Capalbio di Esterino Montino e della moglie, la senatrice Cirinnà, appunto. I soldi erano avvolti in una busta e nascosti dentro la cuccia non più utilizzata, vicino ad un capannone. Un figlio della coppia denuncia quindi il fatto ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) LaPd Monica Crinnà non ci sta. Itrovati un anno fadelnel giardino della sua villa di Capalbio li vuole lei. Non va bene la confisca decisa daiche hanno comunque escluso reativicenda. Un passo indietro. Un anno fa il malloppo viene scopertodelda alcuni operai che stavano facendo lavori di ristrutturazionevilla di Capalbio di Esterino Montino e della moglie, la, appunto. I soldi erano avvolti in una busta e nascosti dentro lanon più utilizzata, vicino ad un capannone. Un figlio della coppia denuncia quindi il fatto ai ...

GiuseppeCarfgua : RT @aciapparoni: Prima non sapeva la provenienza, adesso li vuole: senatrice PD della Repubblica italiana... Monica Cirinnà: 'Datemi quei 2… - paolo_r_2012 : Teneva soldi nella cuccia del cane. La senatrice Pd Cirinnà: “Il terreno dove sono stati trovati i 24 mila euro è m… - fisco24_info : Quel tesoro nella cuccia del cane, Cirinnà reclama i 24mila euro: (Adnkronos) - In un articolo del ‘Messaggero’ si… - Violett11315738 : RT @aciapparoni: Prima non sapeva la provenienza, adesso li vuole: senatrice PD della Repubblica italiana... Monica Cirinnà: 'Datemi quei 2… - ScorpioAngel_ : RT @nuova_venezia: Teneva soldi nella cuccia del cane. La senatrice Pd Cirinnà: “Il terreno dove sono stati trovati i 24 mila euro è mio, r… -