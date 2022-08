La risposta infastidita di Jovanotti alle accuse di lavoro nero e agli “econazisti” | VIDEO (Di venerdì 5 agosto 2022) La sequela di polemiche che ha coinvolto il Jova Beach Party non accenna a placarsi. Prima erano stati gli ambientalisti a prendersela col superconcertone in riva al mare, adesso, invece, ad impensierire Jovanotti sono alcuni controlli sul lavoro nero compiuti lo scorso 3 agosto, quando l’ispettorato territoriale del lavoro di Ascoli Piceno e i carabinieri del Nil hanno compiuto un’ispezione nel cantiere del palco e in tutta la zona del Lido di Fermo che ospiterà l’evento. In un primo momento, alcune fonti stampa avevano diffuso la notizia dell’individuazione di 17 lavoratori in nero, sia italiani sia stranieri. Ma l’agenzia Trident, che organizza il tour di Jovanotti, aveva subito smentito tale circostanza con una nota: “Nel corso delle abituali ispezioni in data di ieri sono state ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) La sequela di polemiche che ha coinvolto il Jova Beach Party non accenna a placarsi. Prima erano stati gli ambientalisti a prendersela col superconcertone in riva al mare, adesso, invece, ad impensieriresono alcuni controlli sulcompiuti lo scorso 3 agosto, quando l’ispettorato territoriale deldi Ascoli Piceno e i carabinieri del Nil hanno compiuto un’ispezione nel cantiere del palco e in tutta la zona del Lido di Fermo che ospiterà l’evento. In un primo momento, alcune fonti stampa avevano diffuso la notizia dell’individuazione di 17 lavoratori in, sia italiani sia stranieri. Ma l’agenzia Trident, che organizza il tour di, aveva subito smentito tale circostanza con una nota: “Nel corso delle abituali ispezioni in data di ieri sono state ...

