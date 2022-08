La reazione di Ghali al coro “portaci a putt**e” | VIDEO

(Di venerdì 5 agosto 2022) Ilgoliardico “”, che da un po’ di tempo a questa parte viene (sfortunatamente) rivolto durante i concerti agli artisti che si esibiscono sul palco, si sta trasformando in una vera e propria prassi. L’inno da stadio, dipinto da molti (e a ragione) come “sessista”, è stato intonato ai concerti di Jake la Furia, Anna, Elettra Lamborghini. Giorgieness e anche Fedez. E qualche giorno fa, durante la tappa al Parco Gondar di Gallipoli, è arrivato il turno anche di: di punto in bianco, i fan hanno cominciato a cantare ilgoliardico, e ladell’artista è stata decisa, forse non quella che il pubblico si aspettava. Il rapper ha detto: “Sapete che state dicendo questa cosa nel live sbagliato? Ho conosciuto col tempo tante persone che si sono incontrate ai ...

Notizie.it

ha interrotto ai suoi concerti per replicare ad alcuni cori fatti dai fan.si è scagliato contro alcuni fan che hanno intonato un coro offensivo durante un suo concerto a Gallipoli.contro i fan al concerto: i cori Come altri personaggi famosi ancheè stato protagonista di un coro diventato virale nei giorni scorsi e che a quanto pare non ha gradito affatto. ', ..., che con Salvini ha della ruggine da quando il rapper aveva acquistato la "Rescue boat", l'...che pure Flavio Insinna aveva regalato una sua barca a quanti ne avevano bisogno ma la... “Ghali, portaci a pu**ne”: la reazione del cantante durante il concerto Ghali ha interrotto ai suoi concerti per replicare ad alcuni cori fatti dai fan. Ghali si è scagliato contro alcuni fan che hanno intonato un coro offensivo durante un suo concerto a Gallipoli. Come a ...