La prima foto di Russell Crowe sul set di The Pope’s Exorcist dopo la vacanza-studio a Roma (Di venerdì 5 agosto 2022) Lo aveva detto. Il viaggio a Roma serviva per preparare il nuovo film. Certo, quando poi ti trovi nella città più bella del mondo, unire l’utile al dilettevole è questione di secondi. E così, le vacanze Romane di Russell Crowe si erano trasformate in foto e video virali. Un grande spot per la Capitale, protagonista ... La prima foto di Russell Crowe sul set di The Pope’s Exorcist dopo la vacanza-studio a Roma Amica. Leggi su amica (Di venerdì 5 agosto 2022) Lo aveva detto. Il viaggio aserviva per preparare il nuovo film. Certo, quando poi ti trovi nella città più bella del mondo, unire l’utile al dilettevole è questione di secondi. E così, le vacanzene disi erano trasformate ine video virali. Un grande spot per la Capitale, protagonista ... Ladisul set di The Pope’slaAmica.

Eurosport_IT : La prima cosa che ti viene in mente guardando questa foto #1agosto | #Jacobs | #Tamberi - Gennaro37144533 : RT @La_Bianconera: L'abbraccio vero, reale, tra un popolo e la sua squadra, gli applausi a #LiamBrady, la presenza della #JuventusWomen e d… - carla111148 : @carloemme50 Anch'io ci sono stata poco prima del terremoto. Mi dispiace di aver fatto poche foto. - sigardi : - Ma non vedi le mie foto? Mai un mi piace! - senti, se Instagram decide di scansarle e invece propormi reel di car… - callmenalii : mio dio la mia faccia in questa foto, ma è la prima ed unica foto con lei in undici anni quindi tra le più preziose in assoluto ?? -