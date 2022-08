La prima barca ecologica made in Sardegna sarà costruita a Olbia (Di venerdì 5 agosto 2022) E? pronta per essere realizzata la prima barca ecologica made in Sardegna. Sara? una versione riciclabile della deriva piu? famosa al mondo, l’Optimist, la barca sulla quale i bambini imparano ad andare per mare e veleggiare in autonomia. barca ecologica made in Sardegna, iniziativa di Nox Oceani L’iniziativa e? di Nox Oceani, una associazione sportiva recentemente fondata a Porto Rotondo da Francesca de Natale Sifola Galiani che si e? posta come obiettivo quello di trasmettere il rispetto dell’ambiente attraverso la vela. “Nox Oceani e? molto piu? di un’associazione sportiva – racconta Francesca de Natale – e? un progetto che vuole infondere negli atleti uno stile di vita virtuoso nei confronti dell’ambiente. Questa ... Leggi su nonsolonautica (Di venerdì 5 agosto 2022) E? pronta per essere realizzata lain. Sara? una versione riciclabile della deriva piu? famosa al mondo, l’Optimist, lasulla quale i bambini imparano ad andare per mare e veleggiare in autonomia.in, iniziativa di Nox Oceani L’iniziativa e? di Nox Oceani, una associazione sportiva recentemente fondata a Porto Rotondo da Francesca de Natale Sifola Galiani che si e? posta come obiettivo quello di trasmettere il rispetto dell’ambiente attraverso la vela. “Nox Oceani e? molto piu? di un’associazione sportiva – racconta Francesca de Natale – e? un progetto che vuole infondere negli atleti uno stile di vita virtuoso nei confronti dell’ambiente. Questa ...

