La paura della Lega | Giorgia Meloni vuole i ministri di Draghi nel suo governo?

Perché la Lega spinge per indicare i ministri di centrodestra prima del voto? Dietro le insistenze del Carroccio non ci sono ragioni elettorali. Ma invece c'è la volontà di fermare, o almeno frenare, Giorgia Meloni. Che invece, secondo un sospetto che circola tra i lumbard, ha aperto un'interlocuzione con Mario Draghi. Di più: avrebbe addirittura un accordo per inserire nell'eventuale nuovo governo della leader di Fratelli d'Italia qualche ministro dell'attuale esecutivo. Il nome che circola con più insistenza è quello di Roberto Cingolani. Ma Draghi avrebbe "raccomandato" anche un suo fedelissimo. Ovvero l'ex direttore generale di Bankitalia ed attuale membro del board della Bce Fabio Panetta. Una circostanza smentita da Palazzo ...

matteosalvinimi : Amico mio, non aver paura della scelta degli Italiani, prima vinciamo e poi ci facciamo una cantata insieme! - BelpietroTweet : Calenda estorce a Letta un patto per avere il 30% dei collegi uninominali spartiti col Pd. Un’intesa figlia della p… - AlexBazzaro : @elio_vito Elio di cosa hai paura? Le forze politiche, tra cui quella di cui hai fatto parte per 30 anni, sono pien… - StefaniaFalone : RT @francofontana43: Mentre Meloni si presenta all’elettorato con un’idea di Paese (sia pure oscena e terrificante), Salvini rispolvera l’u… - cotrozzilivio : RT @francofontana43: Mentre Meloni si presenta all’elettorato con un’idea di Paese (sia pure oscena e terrificante), Salvini rispolvera l’u… -