La nemesi di Alex Jones | il più grande complottista d’America dovrà pagare 4 milioni di dollari per le bufale su Sandy Hook

(Di venerdì 5 agosto 2022) Il conto è salato e ammonta a 4,1di, il cospirazionista fondatore del sito Infowars,pagarli come risarcimento alle famiglie delle vittime della strage nella scuola elementare di. Che lui ha sempre definito come “una bufala” del governo. Anzi, quasi sempre. Visto che rinnegando sé stesso e tutto quello che aveva detto finora durante l’ultima udienza davanti alla giudice Maya Guerra Gamble ha detto che la strage «è vera al 100%». Dopo essersi arricchito per anni inventando teorie complottiste sulla tragedia. E dopo aver tentato di aderire all’istanza di protezione fallimentare americana proprio per evitare diil conto. Anche perché le famiglie dei 20 bambini e delle altre persone massacrate da Adam ...