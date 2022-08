La Mantide della Brianza truffa un irpino: scomparsa collezione da 80mila euro (Di venerdì 5 agosto 2022) Anche un irpino è finito nella rete della ?Mantide della Brianza?. Si tratta di un 71enne della provincia di Avellino. La 47enne Tiziana Morandi, arrestata con l?accusa di... Leggi su ilmattino (Di venerdì 5 agosto 2022) Anche unè finito nella rete?. Si tratta di un 71enneprovincia di Avellino. La 47enne Tiziana Morandi, arrestata con l?accusa di...

FrancescoSamma2 : Lasciamo perdere per un attimo la Politica. 'Mantide della Brianza': una donna che prima seduce i vecchietti, poi v… - Corriere : La “Mantide della Brianza” adescava anche in Irpinia: anziano derubato è finito in ospedale - Profilo3Marco : RT @MorningNewsTv: La 'mantide' della Brianza drogava le sue vittime per derubarle. Come riconoscere le truffe amorose? @marioadinolfi: '… - Profilo3Marco : RT @MorningNewsTv: Siamo in diretta dalla casa della 'mantide della Brianza'. A #MorningNews parla una vicina di casa: 'Vedevo continuame… - Profilo3Marco : RT @MorningNewsTv: 'Mi ha drogato e al mio risveglio sul conto c'era un ammanco di soldi' La testimonizanza di una vittima della 'mantide… -