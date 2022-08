“La malattia non gli ha dato scampo”. Lutto nella musica, morto il famoso cantante (Di venerdì 5 agosto 2022) Lutto nella musica, è morto Nicky Moore, il famoso cantante dei Samson. Il pioniere dell’heavy metal è morto all’età di 75 anni mercoledì 3 agosto 2022, a seguito di una lunga malattia col morbo di Parkinson. Una dichiarazione sul sito web del musicista recitava: “È con immensa tristezza e un cuore quasi insopportabilmente pesante che dobbiamo farvi sapere che Nicky – un uomo più grande della vita nel corpo e nello spirito – è tristemente morto questa mattina”. E ancora: “Un uomo che ha vissuto mille vite in una sola ha deciso che aveva bisogno di riposo. Riposa bene, caro amico. Ci mancherai tutti”. Nicky Moore lascia i figli Nick Jr. e Timmy. Qualcuno ricorderà che in passatato ha co-fondato Hackensack all’inizio ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 agosto 2022), èNicky Moore, ildei Samson. Il pioniere dell’heavy metal èall’età di 75 anni mercoledì 3 agosto 2022, a seguito di una lungacol morbo di Parkinson. Una dichiarazione sul sito web del musicista recitava: “È con immensa tristezza e un cuore quasi insopportabilmente pesante che dobbiamo farvi sapere che Nicky – un uomo più grande della vita nel corpo e nello spirito – è tristementequesta mattina”. E ancora: “Un uomo che ha vissuto mille vite in una sola ha deciso che aveva bisogno di riposo. Riposa bene, caro amico. Ci mancherai tutti”. Nicky Moore lascia i figli Nick Jr. e Timmy. Qualcuno ricorderà che in passatato ha co-fonHackensack all’inizio ...

AlbertoBagnai : L’unica cosa non cattiva fatta da Speranza è stato il bonus psicologo. Peccato che ne abbiano approfittato in pochi… - GuidoDeMartini : ?? PROF. BROCCOLO: CON TROPPI VACCINI A RISCHIO LE DIFESE DALLA MALATTIA GRAVE ?? A parte gli effetti collaterali, si… - alex_antony17 : RT @AlbertoBagnai: L’unica cosa non cattiva fatta da Speranza è stato il bonus psicologo. Peccato che ne abbiano approfittato in pochi, per… - Io30820652 : RT @Resistenza1967: VAIOLO DELLE SCIMMIE *** non esiste *** Ciò che sta realmente accadendo è la comparsa di una reazione avversa ai SIER… - Truth_W_ : RT @intuslegens: Penso al popolo con le lacrime agli occhi. Ci hanno tolto tutto: moneta, sanità, scuola, industria, libertà. Non decidiamo… -