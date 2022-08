La cultura sotto casa, riscoprendo la bellezza dei paesi e della provincia di Bergamo (Di venerdì 5 agosto 2022) Portare la cultura sotto casa gratuitamente, facendo scoprire o riscoprire la bellezza di angoli del proprio paese e della propria provincia. È l’idea che anima il Festival culturale itinerante ‘A levar l’ombra da terra’, alla sua quindicesima edizione, grazie al contributo di Regione Lombardia, di 14 Comuni della provincia di Bergamo, del Sistema Bibliotecario della Valle Brembana e della Fondazione della Comunità Bergamasca. Fino al 14 agosto il Festival propone teatro, danza, cinema, musica, reading letterari con 40 appuntamenti in oltre 25 comuni e circa 7500 spettatori attesi per l’edizione di quest’anno. Motore del Festival, i tre soci dell’omonima associazione: ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 agosto 2022) Portare lagratuitamente, facendo scoprire o riscoprire ladi angoli del proprio paese epropria. È l’idea che anima il Festivalle itinerante ‘A levar l’ombra da terra’, alla sua quindicesima edizione, grazie al contributo di Regione Lombardia, di 14 Comunidi, del Sistema BibliotecarioValle Brembana eFondazioneComunità Bergamasca. Fino al 14 agosto il Festival propone teatro, danza, cinema, musica, reading letterari con 40 appuntamenti in oltre 25 comuni e circa 7500 spettatori attesi per l’edizione di quest’anno. Motore del Festival, i tre soci dell’omonima associazione: ...

