La crisi energetica favorisce l’export di carbone dell’Afghanistan (e non è una buona notizia) (Di venerdì 5 agosto 2022) Il governo talebano dell’Afghanistan sente il peso della crisi economica globale. È a corto di liquidità a causa della mancanza di finanziamenti esteri e per provare a rimediare ha triplicato i prezzi del carbone in meno di un mese, in modo dar aumentare le entrate dal settore minerario. Gran parte del carbone afghano attraversa le strette strade di montagna del Paese per arrivare a Kabul, da lì viene smistato in Pakistan, dove solitamente viene inviato in Cina. Secondo David Mansfield, analista della regione dell’Afghanistan per il think tank britannico Overseas Development Institute, le esportazioni di carbone in Pakistan sono raddoppiate a circa 4 milioni di tonnellate nell’ultimo anno, cioè da quando i talebani hanno preso il potere ad agosto 2021. La decisione di puntare sul ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 5 agosto 2022) Il governo talebanosente il peso dellaeconomica globale. È a corto di liquidità a causa della mancanza di finanziamenti esteri e per provare a rimediare ha triplicato i prezzi delin meno di un mese, in modo dar aumentare le entrate dal settore minerario. Gran parte delafghano attraversa le strette strade di montagna del Paese per arrivare a Kabul, da lì viene smistato in Pakistan, dove solitamente viene inviato in Cina. Secondo David Mansfield, analista della regioneper il think tank britannico Overseas Development Institute, le esportazioni diin Pakistan sono raddoppiate a circa 4 milioni di tonnellate nell’ultimo anno, cioè da quando i talebani hanno preso il potere ad agosto 2021. La decisione di puntare sul ...

