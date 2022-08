La chitarra di Carlo Pinana chiude il Festival Paganiniano a Sarzana - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 5 agosto 2022) Carlo Pinana in concerto Sarzana (La Spezia) 5 agosto 2022 - Grande appuntamento sabato sera con il chitarrista Carlo Pinana che sarà l'ospite a Sarzana del Festival Paganiniano di Carro ... Leggi su lanazione (Di venerdì 5 agosto 2022)in concerto(La Spezia) 5 agosto 2022 - Grande appuntamento sabato sera con il chitarristache sarà l'ospite adeldi Carro ...

provinciaBg : ???Vi sono mancati gli eventi #DiFamigliainFamiglia la scorsa settimana? Cominciamo il mese di agosto in musica, 'pi… - mcalcan : @Marooned74 @naladrof53 @UnaGirovaga @pilloledirock Carlo perché non è un pezzo rock? Quali sono gli elementi indis… - efeh : I have #falleninlove with Carlo Buti. ‘Oh chitarra romana accompagnami tu Suona suona mia chitarra Lascia piangere… - carlo_masera : RT @lanini66: @guffanti_marco Anche io, ne posso rivelare solo alcuni punti: fidanzato di Miriam Leone, centravanti del Real Madrid, premio… -