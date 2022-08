Kostic saluta i tifosi dell’Eintracht, Juve sempre più vicina – FOTO (Di venerdì 5 agosto 2022) Al termine della partita persa contro il Bayern Monaco, Filip Kostic ha salutato i tifosi dell’Eintracht Francoforte Un gesto che può valere l’addio quello di Filip Kostic verso i suoi tifosi che ben presto potrebbero non esserlo più. Looks like Filip Kostic was saying his farewells to Frankfurt…. pic.twitter.com/t8HFm6jmgD— Italian Football News ?? (@footitalia1) August 5, 2022 Al termine della disfatta subita dall’Eintracht contro il Bayern Monaco nella gara d’esordio in Bundesliga, il serbo ha affettuosamente salutato il pubblico sotto la curva mostrando chiari gesti di chi sta per andarsene. L’accordo con la Juve pare sempre più vicino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Al termine della partita persa contro il Bayern Monaco, Filiphato iFrancoforte Un gesto che può valere l’addio quello di Filipverso i suoiche ben presto potrebbero non esserlo più. Looks like Filipwas saying his farewells to Frankfurt…. pic.twitter.com/t8HFm6jmgD— Italian Football News ?? (@footitalia1) August 5, 2022 Al termine della disfatta subita dall’Eintracht contro il Bayern Monaco nella gara d’esordio in Bundesliga, il serbo ha affettuosamenteto il pubblico sotto la curva mostrando chiari gesti di chi sta per andarsene. L’accordo con laparepiù vicino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

