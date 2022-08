Kostic | match da incubo in Bundesliga | il Bayern batte 6 - 1 l' Eintracht

Neno20646239 : @mike_fusco @CorSport De ligt dalla panchina domina il match e annichilisce il quasi neo juventino kostic, che si ritira dal calcio giocato -

FRANCOFORTE (Germania) - Potrebbe terminare con una cocente sconfitta per 6 - 1 l'esperienza dicon la maglia dell' Eintracht Francoforte : nella prima giornata della 60 ª edizione della Bundesliga l' obiettivo di mercato della Juve gioca 75' senza incidere, prendendo un giallo e ...Domani ildi cartello sarà, invece, Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen, con i gialloneri che affronteranno il campionato senza Haaland, partito in estate in direzione Manchester City. In ...Il Bayern Monaco dimentica già Lewandowski e si gode il suo nuovo acquisto Mané: prestazione eccellente contro l'Eintracht ...Eintracht Bayern Monaco sarà l'ultima gara per Filip Kostic in Bundesliga Ecco come è andata la partita per il serbo ...