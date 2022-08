Kostic | match da incubo in Bundesliga | il Bayern batte 6 - 1 l' Eintracht

lucacimini82 : @VSalentino Fagioli e’ una mezzala, non può essere il sostituto di Paredes. Al massimo per alcuni match potrebbe gi… - ZonaBianconeri : RT @serieAnews_com: #Calciomercato #Juventus, #Kostic più vicino. L'esterno serbo saluta i tifosi dopo il match di #Bundesliga https://t.… - serieAnews_com : #Calciomercato #Juventus, #Kostic più vicino. L'esterno serbo saluta i tifosi dopo il match di #Bundesliga - Neno20646239 : @mike_fusco @CorSport De ligt dalla panchina domina il match e annichilisce il quasi neo juventino kostic, che si ritira dal calcio giocato -

... "Sì sì, l'ho sostituito prima così sarà pronto per andare in Italia, la prossima ... "L'ho sostituito perché così sarà pronto per mercoledì, per ilcon il Real Madrid ", quando a ...Ilin programma domani alle 18:00 tra i bianconeri e l' Atletico Madrid non può essere una ... LA PRIORITÁ - Filip, è lui in questo momento l'obiettivo numero uno della Juventus . L'esterno ...L’intenzione dell’Eintracht sarebbe di tenerlo almeno per la Supercoppa ma i bianconeri vogliono chiudere in 48 ore ...Filip Kostic si avvicina sempre di più alla Juventus e l' Eintracht Francoforte si sta rassegnando all'idea di perderlo a breve. Nei giorni scorsi è andato in scena un incontro tra la dirigenza bianco ...