(Di venerdì 5 agosto 2022) «Sogni d’oro riempiranno i tuoi occhi, i sorrisi ti attenderanno al tuo risveglio, addormentati tesoro, non piangere, e io ti canterò una ninna nanna». È la didascalia che accompagna lapubblicata sui social dal ministero della Difesa diche ritrae quattro soldatimentre attraversano la stradafecero nel ’69 ada Londra. Nel pieno del conflitto con la Russia, mentre i due Paesi si accusano a vicenda di bombardare centrali nucleari,nel caso della centrale di Zaporizhzhia, ed edifici strategici civili, il ministero della Difesa ucraino ha deciso di pubblicare con un tweet per omaggiare i suoi combattenti. Una strofa di Golden Slumberstesto per rassicurare la popolazione, chiedendo ...

afiorillo : @Rossana_81 Lo stesso che aveva Krushov nel mettere i missili a Cuba, lo stesso che hanno avuto gli USA nel fomenta… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Lampard chiama il tifoso che aiuta gli ucraini: tiri tu il rigore? Emozione e gol - angiuoniluigi : RT @Corriere: Lampard chiama il tifoso che aiuta gli ucraini: tiri tu il rigore? Emozione e gol - a_lambardi : @ArchSta59979678 I russi non vogliono rappresaglie contro gli ucraini che sono comunque vittime del loro governo, m… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Lampard chiama il tifoso che aiuta gli ucraini: tiri tu il rigore? Emozione e gol -

Open

La segretaria generale di Amnesty Agnès Callamard ha avvertitoche 'essere in posizione ... Questa sipropaganda di guerra, disinformazione e cattiva informazione. Ma non danneggerà la ......mantenendo L'obiettivo della riduzione del deficit e del debito PIL la pagina politica si...gli accordi sul trasporto del grano intanto Amnesty International cose le autorità didi aver ... Kiev chiama Abbey Road: la foto dei militari ucraini in posa come i Beatles A Kramatos molti preferiscono stare nelle proprie abitazioni nonostante gli allarmi - Ansa/Pietro Guastamacchia © www.giornaledibrescia.it Un ponte tra l'Italia, dove vive, e l'Ucraina, dove è nato e ...Madrid, 5 ago. (Adnkronos/Dpa/EuropaPress) - Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha accusato ieri sera Amnesty Internacional ...