Juventus | lo spoiler di Landucci | il secondo allenatore svela le mosse di mercato | VIDEO

(Di venerdì 5 agosto 2022) Lanon ha intenzione di fermarsi sul calcio. Il club bianconero ha già chiuso innesti importanti con gli arrivi di calciatori del calibro di Pogba, Di Maria e Bremer. Il francese è alle prese con un infortunio e la situazione è in fase di evoluzione. L’ex Psg si è già presentato con grandi prestazioni, il difensore rappresenta una garanzia come sostituto di de Ligt. L’intenzione del club bianconero è quella di chiudere per altri due colpi. La squadra è reduce dall’amichevole contro l’Under 23 che si è conclusa sul risultato di 2-0 a favore della squadra di Allegri. IlMarco, ripreso da un tifoso, hato ledi calcio. “Un paio di acquisti li facciamo? Eh certo sennò c…o”. Il ruolo? “Un ...

ZonaBianconeri : RT @CalcioWeb: Le prossime mosse di mercato della #Juventus: lo spoiler del secondo allenatore #Landucci | VIDEO - CalcioWeb : Le prossime mosse di mercato della #Juventus: lo spoiler del secondo allenatore #Landucci | VIDEO - pazzamentejuve : spoiler di Landucci?????? esterno e centrocampista. #Juventus - sirya____ : quando de light smetterà di parlare della Juventus io mi fidanzerò. spoiler: MAI - Delonge89 : @EdoardoMecca1 Spoiler: Milinkovic è un giocatore della Lazio e non verrà mai alla Juventus -

CalcioWeb

In teoria sarebbe dovuto rimanere un segreto sino alla serata di lunedì, ma è arrivato lo "" ...di Ronaldo e Carlos Tévez che si affacciano dal balcone delle sedi di Inter (1997) e(...Fosse vero lodi Giuntoli, il rifiuto del difensore certificherebbe la volontà di cambiare ... L'agente Ramadani starebbe quindi dialogando con lasu indicazione di Koulibaly, non il ... Juventus, lo spoiler di Landucci: il secondo allenatore svela le mosse di mercato La Juventus non ha intenzione di fermarsi sul calciomercato. Il club bianconeri ha già chiuso innesti importanti con gli arrivi di calciatori del calibro di Pogba, Di Maria e Bremer. Il francese è all ...Partiamo dalla fine. Come disse un politico, sarò breve e circonciso. Dopo sette anni, le poche righe che state per leggere rappresenteranno il mio ultimo editoriale sulle pagine di ...