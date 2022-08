Juventus, l’annuncio gela il club: sfuma il sostituto di De Ligt (Di venerdì 5 agosto 2022) Era stato individuato come sostituto di De Ligt, ma le notizie delle ultime ore sono preoccupanti: sfuma l’ipotesi Juventus. La cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco ha consentito alla Juventus di incassare una cospicua cifra. Parte della quale è stata immediatamente reinvestita per prelevare Bremer dal Torino, strappandolo oltretutto alla concorrenza dell’Inter. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 5 agosto 2022) Era stato individuato comedi De, ma le notizie delle ultime ore sono preoccupanti:l’ipotesi. La cessione di Matthijs deal Bayern Monaco ha consentito alladi incassare una cospicua cifra. Parte della quale è stata immediatamente reinvestita per prelevare Bremer dal Torino, strappandolo oltretutto alla concorrenza dell’Inter. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: #Juventus, doppio colpo a centrocampo: c'e l'ok di #Agnelli! L'ANNUNCIO? - JuventusUn : #Juventus, doppio colpo a centrocampo: c'e l'ok di #Agnelli! L'ANNUNCIO? - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: #Juventus, #Allegri fa riaprire i portafogli: doppio colpaccio in mezzo! L'ANNUNCIO??? - JuventusUn : #Juventus, #Allegri fa riaprire i portafogli: doppio colpaccio in mezzo! L'ANNUNCIO??? - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: #Juventus, #Allegri fa riaprire i portafogli: doppio colpaccio in mezzo! L'ANNUNCIO? -