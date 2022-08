Juventus, Di Marzio: “Allegri insiste per Kostic, non basta solo Di Maria” (Di venerdì 5 agosto 2022) Juventus Kostic- La Juventus continua il suo allenamento alla Continassa, ieri i Bianconeri hanno battuto la Juventus Under23, per 2-0 rete di Locatelli e Bonucci. Non solo campo per la Juventus, i Bianconeri continuano il loro lavoro sul mercato in vista dei prossimi impegni. Il 15 Agosto, la Vecchia Signora debutterà in Campionato contro il Sassuolo e secondo Allegri, c’è bisogno di altri acquisti. Non basta solo Angel Di Maria sulla destra, serve anche un esterno sinistro: Filip Kostic candidato numero uno per la fascia sinistra. L’esterno serbo dell’Eintracht Francoforte è un obiettivo dei bianconeri, su cui c’è anche la forte concorrenza del West Ham. Nella giornata di oggi, venerdì 5 agosto, la ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 5 agosto 2022)- Lacontinua il suo allenamento alla Continassa, ieri i Bianconeri hanno battuto laUnder23, per 2-0 rete di Locatelli e Bonucci. Noncampo per la, i Bianconeri continuano il loro lavoro sul mercato in vista dei prossimi impegni. Il 15 Agosto, la Vecchia Signora debutterà in Campionato contro il Sassuolo e secondo, c’è bisogno di altri acquisti. NonAngel Disulla destra, serve anche un esterno sinistro: Filipcandidato numero uno per la fascia sinistra. L’esterno serbo dell’Eintracht Francoforte è un obiettivo dei bianconeri, su cui c’è anche la forte concorrenza del West Ham. Nella giornata di oggi, venerdì 5 agosto, la ...

