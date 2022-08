Juventus, CdS: “Allegri ha parlato con timore del futuro, ma non solo” (Di venerdì 5 agosto 2022) Juventus, CDS- Come riporta il CdS le parole di Allegri che oggi hanno davvero scosso l’ambiente stesso non dando sicurezza. “Andando con ordine, di grande attualità resta il caso legato alla gestione dell’infortunio di Paul Pogba. Che dopo una decina di giorni di riflessioni e confronti, non si opererà ma dovrà seguire un percorso conservativo per curare la lesione al menisco laterale del ginocchio destro: «Non sono un dottore. Cosa ne penso? Io non penso, io mi sono affidato a quello che è stato detto e alla decisione che è stata presa. È stata adottata una terapia conservativa, nel giro di 5-6 settimane potrà essere in campo. Bisogna avere fiducia per forza, perché senza fiducia… La decisione è stata quella, poi vedremo se è stata giusta o sbagliata». SUL MERCATO. Di conseguenza, un mercato cominciato con i botti Pogba e Di Maria, proseguito con la ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 5 agosto 2022), CDS- Come riporta il CdS le parole diche oggi hanno davvero scosso l’ambiente stesso non dando sicurezza. “Andando con ordine, di grande attualità resta il caso legato alla gestione dell’infortunio di Paul Pogba. Che dopo una decina di giorni di riflessioni e confronti, non si opererà ma dovrà seguire un percorso conservativo per curare la lesione al menisco laterale del ginocchio destro: «Non sono un dottore. Cosa ne penso? Io non penso, io mi sono affidato a quello che è stato detto e alla decisione che è stata presa. È stata adottata una terapia conservativa, nel giro di 5-6 settimane potrà essere in campo. Bisogna avere fiducia per forza, perché senza fiducia… La decisione è stata quella, poi vedremo se è stata giusta o sbagliata». SUL MERCATO. Di conseguenza, un mercato cominciato con i botti Pogba e Di Maria, proseguito con la ...

forumJuventus : (Cds) 'Juventus: verso la chiusura per Paredes e rispunta l'ipotesi Milinkovic-Savic'? - forumJuventus : (Cds) 'Juventus: affondo per Firmino,c'é l'ok del giocatore al Liverpool 22 milioni'? - ZonaBianconeri : RT @serie_a24: #Juventus, CdS: “Allegri ha parlato con timore del futuro, ma non solo” - serie_a24 : #Juventus, CdS: “Allegri ha parlato con timore del futuro, ma non solo” - davideinno85 : RT @forumJuventus: [CdS] Nei giorni scorsi la Juve ha incontrato l'entourage di Milinkovic Savic, ma la trattativa con la Lazio resta diffi… -