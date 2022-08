Juve, parla l’agente del centrocampista: “Vuole andarsene” (Di venerdì 5 agosto 2022) La situazione esuberi in casa Juve è spinosa da almeno due anni. I bianconeri hanno bisogno di sfoltire la rosa e di ridurre il proprio monte ingaggi da quei giocatori che non hanno spazio nel progetto. Arthur è uno di quei giocatori. Arrivato a Torino come promessa del calcio internazionale, si è dimostrato più un oggetto misterioso. Ora il suo addio, se pur temporaneo, alla Juventus sembra quasi certo. Secondo Nicolò Schira, la dirigenza bianconera ha deciso di asciar partire in prestito il brasiliano direzione Valencia. La Juve si prenderà anche la briga di pagare parte dello stipendio di Arthur. FOTO: Getty – Arthur-Juventus-Valencia La chiusura dell’affare sembra estremamente vicina, con entrambe le parti soddisfatte dell’operazione. Le parole dell’agente di Arthur, Federico Pastorello, ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 5 agosto 2022) La situazione esuberi in casaè spinosa da almeno due anni. I bianconeri hanno bisogno di sfoltire la rosa e di ridurre il proprio monte ingaggi da quei giocatori che non hanno spazio nel progetto. Arthur è uno di quei giocatori. Arrivato a Torino come promessa del calcio internazionale, si è dimostrato più un oggetto misterioso. Ora il suo addio, se pur temporaneo, allantus sembra quasi certo. Secondo Nicolò Schira, la dirigenza bianconera ha deciso di asciar partire in prestito il brasiliano direzione Valencia. Lasi prenderà anche la briga di pagare parte dello stipendio di Arthur. FOTO: Getty – Arthur-ntus-Valencia La chiusura dell’affare sembra estremamente vicina, con entrambe le parti soddisfatte dell’operazione. Le parole deldi Arthur, Federico Pastorello, ...

Cirozz89 : @Torrenapoli1 Sky parla solo della juve e della roma perche sta Mangiante che si fa il culo…del Napoli nn sanno niente - PianetaMilan : @fontafrancesco1 di @DAZN_IT parla del #Milan e non solo #Juventus e #Inter favorite per lo #scudetto, occhio a… - FJack02 : @Napoli_Report @vecchiorottame @marcodemi90 @SkySport Ale, giustissimo che tu riporti tutto, però, in questo caso,… - TheLime27 : RT @JennY2OOO: @diegoda65252227 @Fede53120429 @GiovaAlbanese Qualsiasi giocatore che viene alla juve diventa un bidone, se si parla e non v… - JennY2OOO : @diegoda65252227 @Fede53120429 @GiovaAlbanese Qualsiasi giocatore che viene alla juve diventa un bidone, se si parl… -