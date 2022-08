(Di venerdì 5 agosto 2022) Si sta svolgendo ad, in Slovenia, dal 31 luglio scorso, il SummerCamp, appuntamento fisso in calendario per il 31° anno consecutivo: vi partecipano oltre 500 atleti di Slovenia, Croazia, Polonia, Turchia, Kosovo, Ucraina, Bosnia Erzegovina, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Italia e Svizzera. Per l’Italia sonole atlete, ovvero Francesca Milani, Odette Giuffrida, Veronica Toniolo, Nicolle D’Isanto, Martina Esposito, Alice Bellandi ed Asya Tavano, che stanno lavorando agli ordini del coach Francesco Bruyere indel Campionato del Mondo, che si terrà a Tashkent ad ottobre. Queste le parole del coach delle, Francesco Bruyere, al sito federale: “Dopo una settimana dia Torino, in cui abbiamo svolto un ...

OA Sport

... la maestra Francesca Campanini , che ha dichiarato: "Al medagliere già ricco dellesi ... Ma la sezionedella Polisportiva Riccione non è solo Morgana De Paoli. Nelle stesse ore ...... la maestra Francesca Campanini , che ha dichiarato: "Al medagliere già ricco dellesi ... Ma la sezionedella Polisportiva Riccione non è solo Morgana De Paoli. Nelle stesse ore ... Judo, le convocate dell'Italia per il raduno in vista dei Mondiali: sette azzurre al lavoro ad Izola L’atleta della sezione Judo Polisportiva Riccione convocata in nazionale per l’European Youth Olympic Festival, da oggi al 30 luglio nella città di Banska Bystrica ...