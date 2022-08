John Legend annuncia il nuovo doppio album Legend

(Di venerdì 5 agosto 2022) , ottavo disco in studio della sua carriera ricca di Grammy Oggi, artista multiplatino vincitore di 12 Grammy Award, hato il suo attesissimo ottavoin studio,, in uscita il 9 settembre. Prodotto esecutivamente dae dal prolifico produttore-autore Ryan Tedder, il prossimo progetto è un vibranteintriso di uno spirito impenitente di sensualità e gioia, ma anche cosciente dalla piena vulnerabilità del dolore, dell’elogio e della cura. “Fino a questo momento, non ho mai usato un aspetto del mio nome come titolo di un“, spiega. “Ho dovuto ...

soundsblogit : John Legend: Legend è il nuovo album, dal 9 settembre - CatelliRossella : Chrissy Teigen e John Legend sono in attesa del terzo figlio. La modella di nuovo incinta - Moda - ANSA - lovelyanimehd : Chrissy Teigen e John Legend aspettano un altro figlio - News Mtv Italia - reputati0nTV : RT @shades_pop: Congratulazioni a John Legend e Chrissy Teigen che hanno annunciato di aspettare un bambino! ???????? - shades_pop : Congratulazioni a John Legend e Chrissy Teigen che hanno annunciato di aspettare un bambino! ???????? -

Soundsblog

L'autorevole rubrica radiofonica dedicata ai personaggi del music biz, le ultimissime music news, i singoli e gli album in uscita. https://www.art - news.it/wp - content/uploads/Music - Express - Noe -...Due anni fa il dolore straziante per aver perso un bimbo: oggie Chrissy Teigen sorridono e annunciano di essere in dolce attesa Dopo due anni molto difficili, trascorsi a cercare di superare l'enorme dolore per aver perso un bimbo che già sentivano ... John Legend: Legend è il nuovo album, dal 9 settembre John Legend e Ye sono stati amici intimi per molto tempo, ma la loro relazione si è raffreddata da quando il rapper si è candidato alla presidenza. La ...Dal prossimo 9 settembre, sarà disponibile Legend, ottavo album di inediti di John Legend, anticipato dai singoli Honey e Dope.