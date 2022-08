Italiani in viaggio, le 20 mete dell'estate selezionate da Touring Club, WWF, e Slow Food per Wonders (Di venerdì 5 agosto 2022) Dal Lago d'Iseo all'entroterra sanremese, passando dall'Oasi dei Ghirardi e dal Gargano: con l'arrivo del mese di agosto gli Italiani si mettono in viaggio per raggiungere le mete vacanziere, alla ... Leggi su motori.quotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) Dal Lago d'Iseo all'entroterra sanremese, passando dall'Oasi dei Ghirardi e dal Gargano: con l'arrivo del mese di agosto glisi mettono inper raggiungere levacanziere, alla ...

Mainograz : RT @lavoceinfo: Quasi 5 mln di italiani vivono lontani dal luogo di residenza e sono costretti a un viaggio di almeno 4 ore a/r per andare… - Gazzettadiroma : RT @Gazzettadiroma: «28 milioni di italiani partiranno entro la fine dell’estate, con una spesa media di 1.480 ... . #28milionidiitalianip… - siviaggia : In molte delle destinazioni di viaggio più amate dagli #italiani (e non solo) sono ancora in vigore rigide norme… - VittorioCocive1 : RT @lavoceinfo: Quasi 5 mln di italiani vivono lontani dal luogo di residenza e sono costretti a un viaggio di almeno 4 ore a/r per andare… - Gazzettadiroma : «28 milioni di italiani partiranno entro la fine dell’estate, con una spesa media di 1.480 ... .… -