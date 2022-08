Iss | se situzione Covid immutata | a scuola senza mascherina

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 5 agosto 2022) "Permanenza aconsentita solosintomi/febbre etest diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo; igiene delle mani ed etichetta respiratoria; utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di-19; sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in predi uno o più casi confermati; strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti; ricambi d'aria frequenti".Queste le "misure di prevenzione di base attive al momento della ripresa scolastica", cioé le indicazioni operative per le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione "ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2", messe a punto da Iss, con i ministeri della Salute e dell'Istruzione e la Conferenza ...