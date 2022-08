Inter, CdS: “Pinamonti è davvero molto richiesto, Sanchez lascia Milano” (Di venerdì 5 agosto 2022) Inter, CDS- Come riporta ad oggi il CdS, Pinamonti è davvero l’oggetto del desiderio del mercato, ma l’Inter non svende nessuno. “Alexis Sanchez risolverà il suo contratto con l’Inter. Ieri le parti hanno lavorato all’accordo per l’incentivo all’esodo che sarà formalizzato nelle prossime ore: al cileno andranno poco meno di 7 milioni di euro lordi, una cifra che comprenderà le mensilità arretrate e i soldi per “stracciare” l’accordo fino al 30 giugno 2023, da 7 milioni netti. Al Niño Maravilla si è Interessato anche il Galatasaray, che ha contattato il suo agente, Fernando Felicevich, ma il Marsiglia tra le due è la soluzione preferita. Per l’ex Arsenal è pronto un biennale da 3 milioni di euro più bonus. L’indirizzo su dove andare è stato chiaro dopo la cena di ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 5 agosto 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS,l’oggetto del desiderio del mercato, ma l’non svende nessuno. “Alexisrisolverà il suo contratto con l’. Ieri le parti hanno lavorato all’accordo per l’incentivo all’esodo che sarà formalizzato nelle prossime ore: al cileno andranno poco meno di 7 milioni di euro lordi, una cifra che comprenderà le mensilità arretrate e i soldi per “stracciare” l’accordo fino al 30 giugno 2023, da 7 milioni netti. Al Niño Maravilla si èessato anche il Galatasaray, che ha contattato il suo agente, Fernando Felicevich, ma il Marsiglia tra le due è la soluzione preferita. Per l’ex Arsenal è pronto un biennale da 3 milioni di euro più bonus. L’indirizzo su dove andare è stato chiaro dopo la cena di ...

