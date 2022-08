Indietro tutta per Warner Bros Discovery: HBO Max sarà fuso con Discovery+. La prima vittima è il film di Batgirl (Di venerdì 5 agosto 2022) David Zaslav, CEO del nuovo gigante dell'intrattenimento, continua il cambio di rotta con un'inversione di marcia rispetto alla strategia "streaming first" della precedente dirigenza. Dopo CNN+, la nuova vittima è HBO Max. Cancellati i contenuti originali, tra cui il film di Batgirl già girato.... Leggi su dday (Di venerdì 5 agosto 2022) David Zaslav, CEO del nuovo gigante dell'intrattenimento, continua il cambio di rotta con un'inversione di marcia rispetto alla strategia "streaming first" della precedente dirigenza. Dopo CNN+, la nuovaè HBO Max. Cancellati i contenuti originali, tra cui ildigià girato....

