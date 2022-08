In stato di ebbrezza, aggredisce medici e paziente al San Paolo: la denuncia dell’associazione (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Al San Paolo di Napoli, un paziente, ricoverato per ‘stato di ebbrezza alcolica’ senza alcun apparente motivo ha incominciato ad aggredire tutto il personale sanitario!“. E’ quanto viene reso noto sui social dall’associazione Nessuno tocchi Ippocrate. “E fin qui possiamo dire che è routine, ma la cosa che di più ci indigna è che ‘l’ubriacone’ ha aggredito anche un paziente disteso su una barella, infierendo su di lui senza alcuna pietà. Storie di ordinaria follia al nosocomio Flegreo“, si sottolinea. L’associazione ricorda che questa è l’aggressione numero 39 del 2022. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Al Sandi Napoli, un, ricoverato per ‘dialcolica’ senza alcun apparente motivo ha incominciato ad aggredire tutto il personale sanitario!“. E’ quanto viene reso noto sui social dall’associazione Nessuno tocchi Ippocrate. “E fin qui possiamo dire che è routine, ma la cosa che di più ci indigna è che ‘l’ubriacone’ ha aggredito anche undisteso su una barella, infierendo su di lui senza alcuna pietà. Storie di ordinaria follia al nosocomio Flegreo“, si sottolinea. L’associazione ricorda che questa è l’aggressione numero 39 del 2022. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

