"In Italia si è invidiosi del successo altrui": la storia (e il segreto del successo) di Domenico Vacca (Di venerdì 5 agosto 2022) Protagonista al Magna Graecia Film Festival, lo stilista Domenico Vacca a tutto tondo ai nostri microfoni: "Le star mi percepiscono come un artista, tra di noi c'è un rapporto paritario" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 5 agosto 2022) Protagonista al Magna Graecia Film Festival, lo stilistaa tutto tondo ai nostri microfoni: "Le star mi percepiscono come un artista, tra di noi c'è un rapporto paritario"

El_Nanos : RT @riccardomonet: L'Italia è il Paese del G7 con la più alta crescita stimata per il 2022. Questo ci hanno dato un grande Draghi e i suoi… - riccardomonet : L'Italia è il Paese del G7 con la più alta crescita stimata per il 2022. Questo ci hanno dato un grande Draghi e i… - Fabass9 : @13costasimone Italians abroad, a Copenaghen erano tutti invidiosi della mia maglia dell'Italia verde di Bastoni campione d'Europa - AlienoStronzo : RT @LorenzoZL74: @marcocarezzano Una follia. Tra l'altro uno che si è fatto da solo, una bella storia imprenditoriale come oggi in Italia è… - thewaterflea : RT @LorenzoZL74: @marcocarezzano Una follia. Tra l'altro uno che si è fatto da solo, una bella storia imprenditoriale come oggi in Italia è… -