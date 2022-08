In Grand Hotel 3 Belen morirà? Anticipazioni episodi del 12 agosto (Di venerdì 5 agosto 2022) Una nuova morte scuoterà Grande Hotel 3 e i suoi fan? La serie spagnola torna su Canale5 continuando la sua corsa verso il finale di stagione e di serie e mentre il cerchio si stringe intorno al colpevole, le cose potrebbero mettersi male per i suoi protagonisti: toccherà a Belen morire e lasciare tutti a bocca aperta e Andres nei guai? ATTENZIONE SPOILER! Le Anticipazioni degli episodi in onda il 12 agosto di Grand Hotel 3 rivelano che, nonostante gli indizi siano contro di lui, Julio e Alicia non credono affatto nella colpevolezza di Andres e lo stesso fa Maite che si offre di difenderlo, anche se non ha alle spalle una Grande pratica come avvocato. Intanto il mancato ritrovamento del corpo di Belen offre a ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 5 agosto 2022) Una nuova morte scuoterà3 e i suoi fan? La serie spagnola torna su Canale5 continuando la sua corsa verso il finale di stagione e di serie e mentre il cerchio si stringe intorno al colpevole, le cose potrebbero mettersi male per i suoi protagonisti: toccherà amorire e lasciare tutti a bocca aperta e Andres nei guai? ATTENZIONE SPOILER! Ledegliin onda il 12di3 rivelano che, nonostante gli indizi siano contro di lui, Julio e Alicia non credono affatto nella colpevolezza di Andres e lo stesso fa Maite che si offre di difenderlo, anche se non ha alle spalle unae pratica come avvocato. Intanto il mancato ritrovamento del corpo dioffre a ...

