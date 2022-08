(Di venerdì 5 agosto 2022) La città patrimonio dell’Umanità Unesco dichiude in bellezza il suo programma concerti con una grande festa, quella regalata ieri sera al pubblico da, cantautrice monfalconese, ad oggi forse la voce femminile più amata dalla musica italiana. “Casa mia”, ha gridatodal grande palco di Piazza Grande, gremita da 5 mila persone arrivate da tutta Italia e dalle vicine Austria e Slovenia, introducendo un emozionante live di due ore che ha visto l’artista, accompagnata da band e coro, proporre una scaletta fatta di tutti i suoi successi, dalla prima era alle ultime hit. “Back to the Future Live Tour”, questo il titolo del nuovo progetto live di, una tournée che sta toccando tutte le regioni italiane unendo musica e sostenibilità ambientale. Proprio nel pomeriggio di ieri, negli spazi del Green ...

Udine20 2020

Assieme a Bergamo,, Zara, il Forte di Sebenico (Croazia) e Cattaro in Montenegro, ... dove metri d'acqua celano da secoli le tracce delle prime società agrarie sorte tra ile il 500 a. C.Al suo interno, dal 2009, si può trovare l'esteso Roseto, con oltrevarietà di rose. ...Cinque libri del Friuli aspettando la notte dei lettori Dall'Austria e dall'Ungheria per scoprire... In 5000 a Palmanova per il concerto di Elisa