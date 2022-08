Impressionante: il Diavolo si confessa nella Santa Casa di Loreto (Di venerdì 5 agosto 2022) Durante un pellegrinaggio a Loreto un sacerdote si trovò davanti a qualcosa a cui mai avrebbe pensato in tutta la sua vita. Il Diavolo aveva preso possesso del corpo di una ragazza che si trovava all’interno della Santa Casa di Loreto. Tutto comincia quando il sacerdote comincia a porle delle semplici domande, le cui risposte lo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 5 agosto 2022) Durante un pellegrinaggio aun sacerdote si trovò davanti a qualcosa a cui mai avrebbe pensato in tutta la sua vita. Ilaveva preso possesso del corpo di una ragazza che si trovava all’interno delladi. Tutto comincia quando il sacerdote comincia a porle delle semplici domande, le cui risposte lo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

La Luce di Maria Impressionante: il Diavolo si confessa nella Santa Casa di Loreto Durante un pellegrinaggio a Loreto un sacerdote si trovò davanti a qualcosa a cui mai avrebbe pensato in tutta la sua vita. Il diavolo aveva preso possesso del corpo di una ragazza che si trovava all'interno della Santa Casa di Loreto. Tutto comincia quando il sacerdote comincia a porle delle semplici domande, le cui risposte lo L'articolo proviene da La Luce di Maria.