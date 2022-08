Importanti novità su Sasha Banks, Roadd Dogg e Vince Russo (Di venerdì 5 agosto 2022) Le voci che voglio un ritorno all’ovile di Sasha Banks e Naomi si fanno sempre più insistenti. Ora, si aggiungono anche varie speculazioni “intellettuali”. Difatti, Sasha, era stata annunciata come appartenente al “Flag football game” per le celebrità prevista per domani. Tuttavia, sull’account instagram dei Los Angeles Rams,cil suo nome non compare. La spiegazione potrebbe essere che, a seguito dei sempre più fitti contatti tra la WWE e la Banks, quest’ultima si sia impegnata con la federazione in tale periodo. Roadd Dogg annuncia la sua presenza ad Impact Sul suo podcast, “Oh you didn’t know podcast”, Roadd Dogg ha diramato la notizia che farà parte della produzione per l’evento “Emergency” ad impact. Lo stesso James ha inoltre rivelato ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 5 agosto 2022) Le voci che voglio un ritorno all’ovile die Naomi si fanno sempre più insistenti. Ora, si aggiungono anche varie speculazioni “intellettuali”. Difatti,, era stata annunciata come appartenente al “Flag football game” per le celebrità prevista per domani. Tuttavia, sull’account instagram dei Los Angeles Rams,cil suo nome non compare. La spiegazione potrebbe essere che, a seguito dei sempre più fitti contatti tra la WWE e la, quest’ultima si sia impegnata con la federazione in tale periodo.annuncia la sua presenza ad Impact Sul suo podcast, “Oh you didn’t know podcast”,ha diramato la notizia che farà parte della produzione per l’evento “Emergency” ad impact. Lo stesso James ha inoltre rivelato ...

