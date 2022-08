«Ilary Blasi si è invaghita di un amico di Totti» | l’indiscrezione clamorosa

Leggi su blog.libero

(Di venerdì 5 agosto 2022) Dalla separazione dell’estate tra Francescoè passato quasi un mese il Gossip non sembra avere intenzione di mollare la presa. I ruomors e le indiscrezioni sulla coppia d’oro dello show business italiano non smettono di placarsi, ma l’ultima voce lascia tutti senza parole.si sarebbedi undel suo ex marito.è tornata single dopo più di 20 anni. La showgirl e conduttrice romana sembra essersi goduta le prime vacanze senza legami matrimoniali e, mentre si vocifera che tornerà in tv solo per la prossima edizione dell’Isola dei Famosi, un’indiscrezione sconvolge gli amanti del gossip. Il settimanale Nuovo ha paparazzato la conduttrice al supermercato mentre era intenta ad acquistare il necessario per ...