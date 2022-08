Il totoministri e la manovra a tenaglia con cui Lega e Forza Italia vogliono commissariare Meloni

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 5 agosto 2022) Matteo Salvini è andato a Lampedusa, ma il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese gli ha fatto scherzetto di svuotare l’hotspot (fino alla scorsa notte traboccante di immigrati arrivati in questi giorni) prima che lui arrivasse sull’isola per suonare le trombe. È il tentativo di depotenziare la propaganda elettorale del leader leghista, che già ha rimesso la maglietta e il berretto della Polizia. Si sente di nuovo su quella poltrona che tanto successo elettorale gli ha portato durante il primo governo Conte. E vuole arrivarci con il vento in poppa, almeno raggiungendo il 20 per cento, un risultato che non lo distanzi troppo da Fratelli d’. Se azzecca la campagna elettorale (e ultimamente non ne azzecca una) recupera i voti che sono andati a Giorgiae rimette in discussione chi farà il premier. E allora Salvini fa la destra più destra, ...