Il sondaggista che affonda Letta e Calenda | la frase terremoto sul voto

(Di venerdì 5 agosto 2022) Brutte notizie per Enrico. La sua alleanza con Carlonon porterà Pd e Azione molto lontani. Parola dei sondaggisti. "Al momento il Pd vale il 23%, Azione/+Europa il 6% e, anche aggiungendo il 3-4% delle altre formazioni minori, si arriva al massimo al 33-34%", conferma Alessandro Amadori, direttore scientifico di Yoodata. A fargli eco lo stesso Nicola Piepoli: "Diciamo che quel che prima era un 3-0 è diventato un 3-1". Per ilil centrodestra ha la meglio anche nei collegi uninominali, quelli determinanti per la vittoria finale e dove la coalizione Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia "è in vantaggio 60 a 40". Un altro ostacolo all'avanzata disono proprio i dem. Secondo Amadori, infatti, difficilmente un elettore di destra voterebbe un partito alleato del Pd. Sempre lui, ...

Si parla della Cosa Rossa, cioè M5S + SI e Verdi come di un polopotrebbe prendere tra il 12 e il 15%, come ha confermato al Riformista ilFabrizio Masia : " In un momento di ...... Renzi può arrivare al 6%', intervista alFabrizio Masia (EMG) Cosa prevede l'accordo ... post Seconda Guerra mondiale,avvengono mentre in Europa da oltre 160 giorni è in corso una ...Masia è laconico: “Allo stato attuale prendono al 90 per cento i collegi uninominali Nel tandem Letta-Calenda il grande escluso è sicuramente Matteo Renzi, che nelle proiezioni di Masia può tirare un ...I sondaggisti 'smontano' Enrico Letta e non credono che l'alleanza tra Pd e Azione porti a un 'remuntada' del centrosinistra né che Calenda possa rubare voti al centrodestra ...