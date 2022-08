Il sindaco Manfredi: «Avvieremo l’iter per la cittadinanza onoraria a Dries Mertens» (Di venerdì 5 agosto 2022) A margine del Consiglio comunale, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha aperto alla possibilità di concedere la cittadinanza onoraria a Dries Mertens. «Avvieremo il processo per il conferimento della cittadinanza onoraria per Dries Mertens, mi sembra non solo opportuno ma anche un riconoscimento a un nostro concittadino che ha dato tanto dal punto di vista sportivo e alla città e mi auguro che continuerà a farlo. Ho avuto moltissime sollecitazioni sia dal Consiglio comunale che da moltissimi cittadini, tutti colpiti dal legame di Mertens con la città, testimoniato anche dalla sua volontà di mantenere casa a Napoli». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 agosto 2022) A margine del Consiglio comunale, ildi Napoli, Gaetano, ha aperto alla possibilità di concedere la. «il processo per il conferimento dellaper, mi sembra non solo opportuno ma anche un riconoscimento a un nostro concittadino che ha dato tanto dal punto di vista sportivo e alla città e mi auguro che continuerà a farlo. Ho avuto moltissime sollecitazioni sia dal Consiglio comunale che da moltissimi cittadini, tutti colpiti dal legame dicon la città, testimoniato anche dalla sua volontà di mantenere casa a Napoli». L'articolo ilNapolista.

